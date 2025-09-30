Havalar soğuyor! Kombideki bu belirtilere dikkat: Masrafa neden oluyor

Kış yaklaşırken evlerde en çok ihtiyaç duyulan cihazlardan biri olan kombiler, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılarken aslında ciddi riskler de barındırıyor.

Uzmanlara göre çoğu evde göz ardı edilen küçük arıza işaretleri, hem can güvenliğini hem de bütçeyi tehdit eden büyük sonuçlara yol açabiliyor.

İngiltere merkezli Heatable’da görev yapan Gaz Güvenliği Mühendisi Patrick Garner, kombilerin düzenli kontrol edilmediğinde masum görünümlerinin aldatıcı olabileceğini söylüyor.

Garner’a göre ihmal edilen bir arıza, yüksek faturalarla cüzdanı zorlayabileceği gibi, en kötü senaryoda cihazın tamamen değişmesini gerektirebiliyor.

BU BELİRTİLERİ GÖZDEN KAÇIRMAYIN

Kombi kullanıcılarını hayati önem taşıyan küçük ama kritik işaretler konusunda uyarıyor. Gaz Güvenliği Mühendisi Garner, özellikle üç belirtiye dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor: En hafif haliyle bile fark edilen gaz kokusu, ciddi bir sızıntının habercisi olabilir ve yangın ya da patlama riski taşır.

Koyu lekeler veya sarı alevler, alevin düzgün yanmadığını göstererek ölümcül karbon monoksit üretimine yol açabilir. Ayrıca kombiden gelen çarpma, ıslık veya gürleme sesleri, cihazın parçalarının zorlandığını ve görmezden gelinirse pahalı arızalara dönüşebileceğini işaret eder.

Bunların dışında, kombi çevresinde oluşan nem, pilot ışığının sık sık sönmesi ya da ev halkında açıklanamayan baş ağrısı ve baş dönmesi gibi şikayetler de karbon monoksit zehirlenmesinin sinsi işaretleri arasında yer alıyor.

Garner’a göre, bu belirtileri göz ardı etmek yalnızca yüksek fatura ve arıza masraflarına değil, aynı zamanda can güvenliği açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlara da yol açabilir.