Havlular kaç derecede yıkanır? Bu ısıda hem temiz hem yumuşacık oluyor…

Havluların hem hijyenik kalması hem de uzun ömürlü olması için doğru yıkama alışkanlıkları büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, kaliteli ve toz formda bir deterjan kullanıldığı sürece havluların 40 derece sıcaklıkta yıkanmasının günlük kullanım için yeterli olduğunu belirtiyor.

Gelişmiş deterjanlar sayesinde düşük sıcaklıklarda bile bakteri ve mikroplara karşı etkili temizlik sağlanabiliyor.

Ancak enfeksiyon riski bulunan durumlar, açık yaralarla temas ya da vücut sıvılarıyla kirlenme söz konusuysa yıkama sıcaklığının 60 dereceye çıkarılması öneriliyor.

Havluların hem hijyenik kalması hem de uzun süre ilk günkü formunu koruması için yalnızca doğru yıkama sıcaklığı yeterli olmuyor.

Uzmanlar, yıkama sırasında dikkat edilecek birkaç önemli detayın bakım sürecini büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirtiyor.

HAVLU TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sıkma devrini doğru ayarlayın: Dakikada en az 1.400 devir, havluların üzerindeki fazla nemin atılmasını sağlayarak kötü koku oluşumunu önler.

Yumuşatıcı kullanmaktan kaçının: Kumaş yumuşatıcılar liflerin üzerini kaplayarak havluların su emme özelliğini azaltır.

Makineyi aşırı doldurmayın: Tamburun çok dolu olması, çamaşırların serbestçe hareket etmesini engeller ve etkili temizlik sağlamaz.

Deterjanı ölçülü kullanın: Az deterjan hijyeni düşürürken, fazla deterjan kalıntı bırakabilir ve makineye zarar verebilir.