Her evde var, ama kimse bilmiyor: 65 buzdolabı kadar enerji tüketiyor

Fırınlar, yemek pişirmek için mutfakların vazgeçilmez cihazlarından biri.

Ancak çoğu kişi, fırınların elektrik tüketiminden habersiz.

Enerji faturalarına baktığımızda genellikle buzdolabı, klima veya su ısıtıcısı gibi cihazlara odaklanıyoruz.

Araştırmalar, bazı fırınların aynı anda çalışan 65 buzdolabı kadar enerji çekebildiğini gösteriyor.

Fırınların ne kadar enerji tükettiğini bilirseniz, faturanızı düşürebilir ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

FIRINLAR NE KADAR ENERJİ TÜKETİR?

Uzmanlar, çoğu fırının 2.000 ila 5.000 watt güç çektiğini ve bu değerlerin aylık 40 ila 90 kWh arasında değişebileceğini belirtiyor.

Buna karşılık tipik bir buzdolabı sürekli çalışsa da daha düşük bir güç tüketimiyle -300 ila 800 watt arasında faaliyet gösteriyor.

Fark, cihazların işlevlerinden kaynaklanıyor. Buzdolapları sabit bir soğukluğu korurken, fırınlar yüksek ısı üretip sürdürerek enerji tüketimini artırıyor.

FIRIN KAPALIYKEN BİLE ELEKTRİK HARCIYOR

Saatler, dijital ekranlar ve zamanlayıcılar için sürekli güç çeken fırınlar, “bekleme modu” sırasında ciddi miktarda elektrik harcayabiliyor.

Kaliforniya Enerji Komisyonu’nun araştırmalarına göre, bu bekleme gücü hane başına yıllık enerji tüketiminin %5 ila %26’sına denk geliyor ve ortalama 67 watt’a kadar çıkabiliyor.

Birçok kullanıcı fark etmese de, bu durum yıllık faturada gözle görülür bir artış yaratabiliyor.

FIRININIZI DAHA VERİMLİ KULLANIN

-Birden fazla yemeği aynı seferde pişirmek, fırının ön ısıtma süresini azaltarak enerji tasarrufu sağlar.

-Yemeğiniz pişmeden birkaç dakika önce fırını kapatmak, kalan ısıyla pişirmeyi tamamlamaya yardımcı olur.

-Fırın kapağını gereksiz açmayın. Sık açılan kapılar, ısı kaybına ve ek enerji kullanımına yol açar.

-Bekleme modunda dahi enerji harcayan fırınları kullanmadığınızda fişten çekmek tasarruf sağlar.