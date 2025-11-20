Her evde var: İşte zehirleyen temizlik ürünleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son günlerde art arda yaşanan zehirlenme vakaları, temizlik sırasında yapılan hataların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Evlerde en çok kullanılan ürünler arasında yer alan temizlik malzemeleri, yanlış kullanıldığında ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor.

Özellikle çamaşır suyu, tuz ruhu ve kireç çözücü gibi güçlü kimyasalların aynı anda kullanılması, solunduğunda akciğerlere zarar veren zehirli gazlar ortaya çıkarıyor.

Uzmanlar, vatandaşların temizlik ürünlerini asla karıştırmaması, kapalı alanlarda temizlik yaparken mutlaka havalandırma sağlaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Zehirleme riski taşıyan temizlik ürünlerini listeledik.

ZEHİRLEYEN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

1. Çamaşır Suyu

Evlerde en çok kullanılan güçlü temizlik maddesi.

En riskli karışım:

Çamaşır suyu + tuz ruhu

Çamaşır suyu + kireç sökücü

Çamaşır suyu + amonyaklı ürünler

Bu karışımlar klor gazı çıkararak solunumda ciddi hasara neden olabiliyor.

2. Tuz Ruhu (Hidroklorik Asit)

Özellikle banyo ve tuvalet temizliğinde tercih edilen bu ürün, çamaşır suyuyla birleştiğinde yüksek dozda zehirli gaz üretiyor.

Kapalı banyoda kullanıldığında buharı bile boğaz ve gözlerde yanma yapabiliyor.

3. Kireç Çözücüler ve Banyo Temizleyicileri

Sert leke ve kireci çözen bu ürünler asidik yapıda olduğundan, çamaşır suyuyla karıştığında yine tehlikeli gazlar açığa çıkıyor.

Ayrıca yoğun kokusu, havalandırılmayan alanlarda baş dönmesi ve mide bulantısına yol açabiliyor.

4. Amonyak İçeren Temizlik Maddeleri

Bazı cam ve yüzey temizleyicilerde bulunur.

Çamaşır suyuyla karıştığında, kloramin gazı çıkarır. Bu gaz, akciğere zarar verebilecek kadar güçlüdür.

5. Ağartıcı İçeren Toz Temizlik Ürünleri

Banyo ve mutfaklarda sık kullanılır. Asidik ürünlerle karıştırıldığında tahriş edici gaz çıkışı oluşur.

Tek başına da fazla miktarda solunduğunda boğaz yanması ve öksürüğe sebep olabilir.

6. Boya, Vernik, Tiner Gibi Uçucu Maddeler

Temizlik ürünü olmasa da aynı ortamda kullanıldığında baş dönmesi, sersemlik ve solunum sorunlarına yol açabilir. Bu ürünlerin buharı özellikle küçük alanlarda çok hızlı etki gösterir.