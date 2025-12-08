Herkes bu tarifi soruyor! Çıtır çıtır zencefilli yılbaşı kurabiyesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı yaklaşırken hem evlerde hem de sosyal medyada hareketlilik arttı.

Yeni yıl ruhunu mutfaklara taşımak isteyenlerin bu dönemde en çok aradığı tarif ise zencefilli yılbaşı kurabiyesi oldu.

Kokusu, görüntüsü ve pratik hazırlanışıyla dikkat çeken bu klasik kurabiye, 2025 yılbaşı sofralarının da favorisi haline geliyor.

İşte çıtır çıtır ağızda dağılan zencefilli yılbaşı kurabiyesi tarifi:

Malzemeler:

2 adet yumurta

100 gram oda sıcaklığında tereyağı (7 yemek kaşığı)

150 gram toz şeker

250 gram un (2,5 su bardağı)

1 silme tatlı kaşığı kabartma tozu

1,5 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

Yumurta, toz şeker ve tereyağını bir karıştırma kabına alın.

Mikserle çırparak şekerin erimesini ve karışımın tamamen homojen hale gelmesini sağlayın.

Unu, kabartma tozunu, zencefili ve tarçını karışıma ekleyin.

Hamur toparlanana kadar yoğurun.

Hamur ele yapışıyorsa, ayırdığınız yarım su bardağı unu yavaş yavaş ekleyin.

Hazırladığınız hamuru streç filmle sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Dinlenme süresinin son 10 dakikasında fırını 175°C’ye ayarlayıp ısıtın.

Dinlenen hamuru dolaptan alın ve iki eşit parçaya bölün.

Tezgâhı hafifçe unlayın, hamurun bir parçasını yarım santimetre kalınlığında merdaneyle açın.

Kurabiye kalıbı veya bardak ağzı ile dilediğiniz şekilde kesin.

Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

Aynı işlemi hamurun ikinci parçası için de tekrarlayın.

Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 12 dakika pişirin.

Kenarları hafif renk değiştirdiğinde fırından çıkarabilirsiniz.

Fırından çıkan kurabiyeleri yağlı kağıtla birlikte soğuk bir ızgara üzerine alın.

Yaklaşık 30 dakika sertleşmesini bekleyin.

Tamamen soğuduktan sonra servis edebilir veya süsleyebilirsiniz.