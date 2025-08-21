"HGS borcunuz var" mesajına dikkat: Sakın linke tıklamayın

Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de değişiyor.

Son dönemde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve ücretli otoyol geçişleri üzerinden yapılan sahte bildirimlerle vatandaşlar hedef alınmaya başlandı.

“HGS bakiyeniz yetersizdir” ya da “ödenmemiş geçiş ücretiniz var” içerikli sahte SMS’ler, vatandaşları tedirgin ediyor.

Araç sahiplerinin cep telefonlarına "Ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır. İcra işlemlerinin başlatılmaması adına işlem yapmak için linke tıklayın" ibareli ve avukat imzalı bir mesaj gönderiliyor.

İcra gelmesinden endişelenen yurttaşlar PTT'ye ödeme yapar gibi dolandırıcılara parasını kaptırıyor.

SİTEYE DİKKAT

Uzmanlar, yalnızca e-Devlet, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi (www.kgm.gov.tr) ve bankaların mobil uygulamaları gibi güvenilir platformlardan işlem yapılması gerektiğini vurguluyor.