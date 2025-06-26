Hicri Yılbaşı mesajları 2025! Dualı, dilekli en güzel Hicri yılbaşı sözleri...

İslam aleminin dört gözle beklediği Muharrem ayına girilirken, Hicri Yılbaşı mesajları Müslümanlar tarafından araştırılıyor.

Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak biliniyor. Bilindiği üzere Hicri Yılbaşı ile birlikte başlayan Muharrem ayında Aşure Günü de yer alıyor. Bu sene (2025)hicri, 1447'ye giriyoruz.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan bu tarihte vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından günün anlam ve önemine dair paylaşım yapmak istiyor.

Bu vesileyle en güzel, anlamlı, kısa ve uzun, dualı Hicri yılbaşı resimli kutlama mesajları araştırılıyor.

2025 Hicri Yılbaşı mesajları ve sözleri

Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara...

Bütün İslam aleminin ve sadakat aleminin Hicri yeni yılını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Mevlamızdan niyaz ederim.

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Rabbim bu yıl tüm etmiş olduğunuz duaları kabul etsin.

Bu yeni yılda tüm güzelliklerin seninle olmasını dilerim. Mutlu yarınlar için dua etmeyi, bu yeni yılı ibadet ederek geçirmeyi unutma. İyi yıllar!

1445 Yılını geride bırakarak 1446 Yılına kavuşturan Allah'a şükürler olsun

Gönlünüz ferah, yüreğiniz huzurla dolsun. İslamiyet'i layığıyla yaşamak tüm kullara nasip olsun. Nice güzel yıllara!

Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.