Hollandalı Diana, Amasya'da Müslüman oldu: Yeni adı Dilek 54 yaşındaki Petronella, İslam'ı seçerek Dilek ismini aldı. Petronella, Müslümanlığı inceleyerek tercih ettiğini söyledi.

AA

Hollanda'nın Utrecht kentinde yaşayan Diana Hendrika Petronella, Amasya'ya seyahat etti.

31 yıl önce Türk vatandaşı Muhsin Köse ile evlenen Petronella, akrabalarını ziyaret etmek üzere eşiyle Merzifon'a geldi.

54 yaşındaki 4 çocuk annesi Petronella, Müslümanlığı araştırdı ve kendi isteğiyle İslamiyet'e geçmek istedi. Bunun için İlçe Müftülüğü'ne başvurdu.

Müslüman oldu, Dilek ismini aldı

Petronella, İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan'ın katıldığı ihtida töreniyle "Dilek" ismini alarak Müslüman oldu.

Pehlivan, Petronella'ya İslam dini ve Müslümanlığın gereklilikleri hakkında bilgiler verdiklerini söyledi.

"Bir insanın hidayetine vesile olduk"

Müslümanlığın büyük bir nimet olduğunu vurgulayan Pehlivan, şöyle dedi:

Dilek kardeşimizin Müslüman olması bizleri mutlu etti. İnsanlar İslam'a yönelmeye başladı.



Peygamberimiz, Hz. Ali'ye 'Ya Ali kırmızı develerin, dünya kadar altınların olmasındansa bir insanı hidayete erdirmek kadar güzel bir şey yoktur' diyor. Bir insanın hidayetine vesile olduk. Rabb'im böyle programları daim eylesin.

İslam'ı araştırarak seçti

Petronella ise İslam dinini araştırarak seçtiğini, kelimeişehadet getirdikten sonra çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Tören sonunda Petronella'ya ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan kitaplar hediye edildi.