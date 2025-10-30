İçine ekleyin, çorbaları ana yemeğe çevirin...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akşamdan kalan çorbayı ertesi gün sofraya yeniden koymak çoğu zaman içimize sinmez. Ne kadar lezzetli olursa olsun, ısıtılmış çorba aynı keyfi vermez.

Oysa birkaç küçük dokunuşla artan çorbanızı yepyeni bir ana yemeğe dönüştürmek mümkün.

Örneğin, içine haşlanmış buğday, kavrulmuş sebzeler ya da minik hamur parçaları ekleyerek dokusunu zenginleştirebilirsiniz. Fakat en etkili yöntem, başka...

MİNİ KÖFTELER

İster kıymayla hazırlayın, ister mercimek ya da bulgurla; bu küçük köfteler çorbanızı bir başlangıçtan çıkarıp sofranın yıldızına dönüştürür.

Üstelik hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi olur.

Üstelik köfteleri önceden hazırlayıp dondurabilir, ihtiyacınız olduğunda doğrudan çorbaya ekleyerek zamandan da tasarruf edebilirsiniz.