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Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Iğdır'da düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı.

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, şarkıcı Özbey'in seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

Konser sırasında, ünlü sanatçı ve etkinliğin yapılmasına katkı sağlayan Milletvekili Cantürk Alagöz arasında renkli anlar yaşandı.

ŞARKI SÖYLEMESİNİ RİCA ETTİ

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, konserde yaptığı konuşmada, katılımlarından dolayı kadınlara teşekkür ederek, "Bu programı yapmaktaki gayemiz, kadına kalkan elleri, kadına kem gözle bakan gözleri lanetlemek için. Kadının olmadığı hiçbir yerde bereket olmaz, hele bu kadın Iğdırlı ise çok daha büyük bir ayrıcalıktır." dedi.

Kadınlara verilen değere dikkat çeken konuşması sonrası şarkıcı Merve Özbey, vekil Alagöz'den şarkı söylemesini rica etti.

KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Özbey'in ricasını kıramayan vekil Alagöz, İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' isimli şarkısını seslendirdi.

Vekil Alagöz'ün sesi, katılımcılar tarafından çok beğenildi.

Şarkıyı tamamlayan Alagöz, katılımcılar tarafından alkış yağmuruna tutuldu.