Iğdır'da çorak araziyi yeşil bir cennete dönüştürdü

İHA

Iğdır’ın merkeze bağlı Karagüney köyünde yaşayan Murat Savaş, yıllardır çorak kalan topraklara hayat vermek ve köy halkına örnek olmak amacıyla dört yıl önce kendi bahçesinde ağaç dikmeye başladı.

Sert ve kurak zemine rağmen yılmadan çalışan Savaş, ilk etapta 15 farklı fidanla yola çıktığını belirterek, “Bu topraklara ağaç dikmek hayal gibi görünüyordu. Ama ben küçük bir umutla başladım ve bugün o fidanlar yeşerdi, büyüdü” dedi.

"4 YIL ÖNCE DİKTİĞİMİZ FİDANLARIN HEPSİ TUTTU"

Su sıkıntısına rağmen umutlu olduğunu dile getiren Savaş, köydeki çorak alanları yeşil bir vadiye dönüştürmeyi hedefliyor. Bugüne dek yaklaşık 150 ağacı toprakla buluşturduğunu belirten Savaş, şunları söyledi:

Köyümüz hep susuz kaldı, kimse burada ağaç tutacağını düşünmedi. Ama dört yıl önce diktiğimiz fidanların hepsi tuttu, yeşerdi. Şimdi daha fazlasını yapma zamanı. Bu bölge Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alıyor, potansiyeli çok büyük. Eğer su problemi çözülürse, burayı ağaçlarla donatarak halkın nefes alabileceği bir mesire alanına çevirmek istiyoruz. Amacımız sadece ağaç dikmek değil, burayı tüm Iğdır halkının faydalanabileceği bir yaşam alanına dönüştürmek.

Murat Savaş, daha büyük hedeflere ulaşmak için yetkililerden destek bekliyor. Hayali, doğaya sahip çıkan insanların çoğalması ve Karagüney köyünün kurak görüntüsünün yeşil bir geleceğe dönüşmesi.