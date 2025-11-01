Abone ol: Google News

Iğdır'da seyyar satıcı, arabasını zabıtaya vermemek için direndi: O anlar kamerada

Iğdır Belediyesi Zabıta memurları ile aracını görevlilere vermek istemeyen seyyar satıcı arasında yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 17:23
  • Iğdır'da zabıta, seyyar satıcının arabasını almak istedi.
  • Satıcı, arabasını vermemek için direnince olay kameraya kaydedildi.
  • Zabıta arabayı belediyeye götürürken, belediye olayla ilgili açıklama yapmadı.

Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi'nde zabıta memurları, satış yapan şahsın seyyar arabasını almak istedi.

Ekiplere arabasını vermek istemeyen seyyar satıcı ile zabıta arasında yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

ZABITALARA DİRENDİĞİ ANLAR KAMERADA

Zabıta memurları, kendilerine direnen satıcıya rağmen arabayı belediye binasına götürdü.

Seyyar satıcının ekiplere direndiği anlar, görüntüde yer aldı.

Belediye yetkilileri olayla ilgili açıklama yapmadı.

