İki Köprü Arasındaki Yasak Farkı! FSM ile 15 Temmuz'u Ayıran Önemli Kural...

İstanbul trafiğinde her gün binlerce aracın geçtiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sürücüler için benzer görünse de aralarında önemli bir fark bulunuyor.

Bu farkı bilmeyen birçok kişi, hiç farkında olmadan ceza riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Hatta birçok sürücü bu farkı bilmediği için, "Neden ceza yedim?" sorusuyla karşılaşıyor.

İşte, unutmamanız gereken o detay...

İKİ KÖPRÜNÜN FARKI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şerit değiştirmek kesinlikle yasak.

Köprü boyunca sürücüler, hangi şeritte girdilerse o şeritte devam etmek zorunda. Bunun nedeni, hem trafiğin akışını korumak hem de ani manevraların neden olabileceği kazaları önlemek.

Kurala uymayan sürücüler, plaka tespitiyle birlikte 2025 yılında 2 bin 168 TL trafik cezası alabiliyor.

Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise aynı yasak geçerli değil.

FSM'de uygun koşullarda şerit değiştirmek mümkün; ancak yine de tehlikeli manevralar ya da ani geçişler cezaya neden olabiliyor.