Ilgaz Dağı bembeyaz

- Ilgaz Dağı ve Yurduntepe Kayak Merkezi, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.
- Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepeleri de kar yağışı alarak kış manzaraları sundu.
- Kar, Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Kastamonu’da havaların aniden soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı ile Yurduntepe Kayak Merkezi, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
YÜKSEK KESİMLER KARLA KAPLANDI
2 bin 500 rakıma sahip Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepeleri, Yaralıgöz Dağı geçidi ile Küre Dağları, havaların eksi dereceye düşmesiyle birlikte kar yağışının etkisine girdi.
Kısa sürede yağan kar, Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde bembeyaz manzaralar oluşturdu.