'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasının 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını duyurdu.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EBEVEYNLİK İÇİN DİJİTAL REHBER

Göktaş, uygulamanın ailelere çocuk gelişimi ve aile hayatıyla ilgili ücretsiz, güvenilir ve kapsamlı bilgiler sunduğunu belirtti. Uygulama, çiftlerin ilk yuva kurdukları andan itibaren aile içi iletişim ve çocuk gelişimi konularında rehberlik ediyor, çocuklarla kaliteli zaman geçirmeyi destekleyen içerikler sunuyor.

GEBELİKTEN ERGENLİĞE KAPSAMLI İÇERİK

Anne ve babalar, uygulama üzerinden çocuğun gelişim dönemine uygun bilgiler ve aktiviteler bulabiliyor. Bebek bekleyen aileler için gebelik dönemi, doğuma hazırlık, günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konular da uygulamada yer alıyor.

BABALAR VE UZMAN DANIŞMANLIĞI

Bakan Göktaş, babalar için özel bir bölümün bulunduğunu ve ailelerin çocuk gelişimi, ergenlik veya aile içi konularda sorularını uzmanlara iletip yanıt alabileceklerini söyledi.

İNTERNETTEN ÜCRETSİZ KULLANIM VE DOĞUM YARDIMI BAİVURULARI

GSM operatörleriyle yapılan anlaşma sayesinde kullanıcılar, internet paketinden harcama yapmadan uygulamayı kullanabiliyor. Ayrıca 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımı başvuruları ve ödeme bilgileri de uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

“İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması, Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.