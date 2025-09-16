İndirim onların işi! İşte indirim avcısı olan o burçlar

Alışverişte “en iyi fırsatı yakalama” arzusu, kimileri için sadece bir ihtiyaç değil, adeta bir yaşam tarzı. İndirim günlerini not defterine yazanlar, mağaza vitrinlerinde kırmızı etiket gördüğünde kalbi hızla atanlar, internet sitelerinde saatlerce kupon kodu peşinde koşanlar…

Astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre bu davranışların tesadüf olmadığı, yıldızların kişilik özelliklerimiz üzerindeki etkisinin alışveriş alışkanlıklarına da yansıdığı düşünülüyor.

Bulgakova, “promosyon ve indirimleri asla kaçırmayan, avantajı nerede bulsa üzerine atlayan” burçları sıralayarak dikkat çekici bir analiz sundu. İşte, indirim avcısı olan o burçlar…

İNDİİRM BU BURÇLARIN İŞİ

Yapılan analize göre bazı burçlar, alışverişte sadece ihtiyaçlarını gidermekle yetinmiyor; aynı zamanda fırsat kovalamanın verdiği tatmini de yaşıyor.

Bu burçlar için “alışverişte akıllı olmak” sadece bütçeyi korumak değil, aynı zamanda zekâlarını ve pratikliklerini ortaya koymanın da bir yolu. İşte, o burçlar:

BAŞAK BURCU

Zodyak’ın en hesaplı burcu olan Başaklar, alışverişte kaliteyi uygun fiyatla bulmayı iyi bilir. Nerede kampanya varsa anında haberleri olur. Bu özellikleri, hem ihtiyaçlarını karşılamalarını hem de bütçelerini korumalarını sağlar.

OĞLAK BURCU

Tutumluluğu adeta yaşam biçimine dönüştüren Oğlaklar, alışveriş konusunda oldukça sabırlıdır. İhtiyaçları olsa bile ürün indirimde değilse almayı reddedebilirler. Onlar için en önemli kriter, planlanan bütçeyi aşmadan alışveriş yapmaktır.

İKİZLER BURCU

Alışverişe olan düşkünlükleriyle tanınan İkizler burcu, özellikle indirim dönemlerinde adeta durdurulamaz hale gelir. Kampanyalı ürünleri yakaladıklarında daha çok alışveriş yapar, aynı zamanda daha az harcayarak avantaj elde ederler.