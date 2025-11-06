Inditex indirim tarihleri 2025: Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kasım ayı geldi, moda severlerin beklediği Zara ve İnditex grubu indirim dönemi için geri sayım resmen başladı.

Her yıl milyonlarca kişinin alışveriş sepetini doldurduğu bu özel indirim ayında, Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius markaları yine merak ediliyor.

Inditex grubu, “Black Friday” yani Muhteşem Cuma döneminde büyük kampanyalarla tüketicilerin karşısına çıkacak.

Peki, Inditex indirimleri ne zaman başlayacak? İşte Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius indirim tarihleri:

INDITEX İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Her yıl milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri bu yıl 28 Kasım 2025 Cuma günü resmen başlıyor.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir ilgi gören bu dev alışveriş etkinliği öncesinde, Inditex Grubumarkaları Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius, indirimli ürünlerini kademeli olarak satışa sunacak.