İşitme engelli ailesinin sesi oldu, Ay Yıldızlı formaya hizmet ediyor

Annesi ve babası işitme engelli olan 43 yaşındaki Okan Kurt, küçük yaşta işaret dilini öğrenmek zorunda kaldı. Onların hem ağzı hem de kulağı olan Kurt, yıllar sonra bu yeteneğini profesyonel bir mesleğe dönüştürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanan Kurt, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne atandı. Burada üç yıl çalıştıktan sonra Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu’nda görev aldı. Farklı branşlarda milli takımlara destek verdi.

MİLLİ TAKIMIN KÖPRÜSÜ OLDU

Şimdilerde Burdur’da, Japonya’da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’na hazırlanan Türkiye Futbol Milli Takımı ile çalışan Kurt, işitme engelli futbolcular ile teknik heyet arasında iletişimi sağlıyor. Maç ve antrenmanlarda işaret diliyle takıma yardımcı oluyor.

"İŞARET DİLİ BENİM ANA DİLİM"

Kurt, işaret dilini doğrudan ailesinden öğrendiğini belirterek şunları söyledi:

Ben bir CODA’yım, yani işitme engelli anne babanın çocuğuyum. İşaret dili benim ana dilim, Türkçe ise yardımcı dilim. 43 yıldır işaret dili biliyorum. Profesyonel çeviri yapmaya başladığımda eğitimler aldım ama temeli ailem sayesinde attım.

"AMACIM YARDIMCI OLMAK"

İşaret diline profesyonel anlamda Türkiye Futbol Federasyonu’nda başladığını ifade eden Kurt, “Yaklaşık üç yıl orada çalıştım, ardından İzmir’e atandım. Şimdi ise milli takımla olimpiyat yolundayım. En büyük mutluluğum işitme engelli arkadaşlarımıza faydalı olabilmek.” dedi.

BİR İNSANA YARDIM ETMEK ÇOK GÜZEL

Milli takımda görev almanın gurur verici olduğunu dile getiren Kurt, “Küçükken annem ve babamla doktora giderdim, onlara yardımcı olurdum. Şimdi milli takımda aynı görevi üstleniyorum. Bir insana yardımcı olmak gerçekten çok değerli. Hayatım boyunca bu bir yardım zinciri oldu.” ifadelerini kullandı.

İŞARET DİLİNDE FARKINDALIK ÇAĞRISI

Son yıllarda işaret diline yönelik farkındalığın arttığını belirten Kurt, “Artık birçok yerde işaret dili tercümanlığı var. Ancak işaret dili bilmeyenler de ufak tefek cümleleri öğrenmeli. En azından tanışma ve sohbet edecek kadar bilmek, işitme engelli bireyler için çok faydalı olur.” diye konuştu.