Isparta'da iki çocuk annesi hayalini gerçekleştirip otobüs şoförü oldu

DHA

Isparta'da yaşayan 2 çocuk annesi Pınar Koçaktok, yıllardır hayalini kurduğu otobüs şoförlüğünü emekli olduktan sonra yapmaya başladı.

Elektrik, elektronik teknisyeni olarak görev yaptığı Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli olan Koçaktok, otobüs şoförü olmak için harekete geçti.

OTOBÜS OLARAK İŞE BAŞLADI

Gerekli belgeleri alan Koçaktok, bir ay önce Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi bünyesinde şehir içi toplu taşımada otobüs şoförü olarak işe başladı.

Çocukluğundan beri istediği otobüsün direksiyonuna oturmayı başaran Pınar Koçaktok, hayalini gerçekleştirmenin yanında kentin tek kadın otobüs şoförü olmanın da ayrıcalığını yaşıyor.

"KENDİME GÜVENDİM"

Pınar Koçaktok yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir hayalim vardı. Şoför olmaktI. Rahmetli eniştem şofördü. Eniştem sayesinde açıkçası çocukluğumdan beri Antalya'ya ön koltukta gidip, gelirken hep ona baktım. Çocukluğumda çamurdan kamyon, otobüs, araba yapardım. Emekli olduktan sonra düşündüm. Kendime güvendim. Gücün hep bilekte olmadığını, akılda ve kalemde olduğunu düşündüm. SRC için müracaat ettim. Sonrasında zaten hepsi geldi. Faruk başkanımın yanına gittim. Sağ olsun bana bir ön kapı açtı. Güvensizlik yapmadılar ve şükür ben de bugünkü gibi yüzlerini kara çıkarmamak için elimden gelen her çabayı yapmaya çalışıyorum.

"BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Halktan çok güzel tepkiler aldığını anlatan Pınar Koçaktok şöyle devam etti: