İstanbul Boğazı’nda sabah mesaisi: Balıkçılar rızık peşinde

İstanbul Boğazı’nda sabahın erken saatlerinden itibaren kıyıya yakın teknelerde amatör balıkçılar, ağlarını denize bıraktı. Yeniköy’den Rumeli Hisarı önlerine kadar uzanan tekneler, adeta tespih tanesi gibi sıralanarak Boğaz’da renkli görüntüler oluşturdu.

BOĞAZ MANZARASINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Mavi sular üzerinde sıralanan tekneler, Boğaz’ın sabah manzarasıyla birleşince ortaya kartpostallık kareler çıktı. Amatör balıkçıların rızık arayışı ve teknelerin oluşturduğu bu görsel şölen, havadan da görüntülendi.