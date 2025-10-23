İstanbul Boğazı’nda sabah mesaisi: Balıkçılar rızık peşinde

- İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinde amatör balıkçılar avlanmaya başladı.
- Tekneler, Yeniköy'den Rumeli Hisarı'na kadar sıralanarak renkli manzaralar oluşturdu.
- Bu görsel şölen, Boğaz'ın sabah manzarasıyla birleşerek kartpostallık kareler sundu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul Boğazı’nda sabahın erken saatlerinden itibaren kıyıya yakın teknelerde amatör balıkçılar, ağlarını denize bıraktı. Yeniköy’den Rumeli Hisarı önlerine kadar uzanan tekneler, adeta tespih tanesi gibi sıralanarak Boğaz’da renkli görüntüler oluşturdu.
BOĞAZ MANZARASINDA GÖRSEL ŞÖLEN
Mavi sular üzerinde sıralanan tekneler, Boğaz’ın sabah manzarasıyla birleşince ortaya kartpostallık kareler çıktı. Amatör balıkçıların rızık arayışı ve teknelerin oluşturduğu bu görsel şölen, havadan da görüntülendi.