İstanbul boş, Sivas taşıyor: Ramazan Bayramı göçü

İHA

İstanbul'da en fazla Sivaslılar yaşıyor.

Sivas’tan çok Sivaslının yaşadığı İstanbul’da, bayram öncesi caddeler ile sokaklar boş kaldı.

Sivas ise İstanbul’un yanı sıra gurbette yaşayan diğer Sivaslıların da gelmesiyle birlikte, kalabalıklaştı.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen Sivaslılar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı alışverişi için sokaklara dökülen vatandaşlarla caddeler doldu taştı.

ÇARŞILARDA ADIM ATILACAK YER KALMADI

Özellikle bayram öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, kıyafet, tatlı ve çeşitli bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak için mağaza ve pazar yerlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayram alışverişi için esnaflar ise işlek caddelerde tezgah açtı. Yaya kalabalığının yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

MEMLEKET ÖZLEMİNİ GİDERMEK İÇİN

Bayram tatilini geçirmek için İstanbul başta olmak üzere diğer illerden Sivas’a gelen Sivaslılar, Sivas’ta olmaktan mutlu olduklarını söyledi.