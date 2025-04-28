İstanbul için fırtına uyarısı: 6 ila 8 kuvvetinde

Haber Merkezi

İstanbul için peş peşe uyarılar yapıldı.

Yapılan uyarılarda, İstanbullu vatandaşlara "fırtına" konusunda dikkatli olmaları gerektiği söylendi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın, yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

"ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR"

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DE UYARI GELDİ: 6 İLA 8 KUVVETİNDE

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın salı gecesine kadar etkili olacağını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde bugün öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN ETKİSİNİ KAYBEDECEK

6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre şiddetinde) olan fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YENİ HAFTADA 3 BÜYÜK İLDE HAVA

İstanbul ve Ankara'da 3 gün boyunca yağış görülmeyecek.

İstanbulluların kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olması gerek. İzmir'de ise 3 gün boyunca aralıklı gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağış, iç kesimlerde yer yer kuvvetli olabilecek.