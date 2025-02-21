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İHA

İstanbul'da kar fırtınası etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinde etkisini artıran yağış, sabah uyananları eşsiz manzaralarla karşı karşıya bıraktı.

İstanbul bir yanda trafik çilesi yaşarken bir yanda da binlerce yıllık bakiyesiyle, tarihi yapısı ve eşsiz boğazıyla görsel şölen yaşatıyor.

KAR ALTINDA TARİHİ YAPILAR

Kar yağışının ardından Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı ile çevresi beyaza büründü.

Tarihi yarımadada karla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzara, drone kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün gece saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kent, beyaz bürünen bir güne uyandı.

Megakent'in sembol noktalarından olan Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nın üzeri beyaz örtü ile kaplandı.

Beyaza bürünen tarihi yarımadadaki mest eden manzara havadan görüntülendi.