DHA
İstanbul Avcılar'da aracını park ederek yüksek sesle müzik dinleyen gruba yönelik denetimler sürüyor.
Polis ekipleri tarafından önceki gün yapılan denetimlerde, 32 araç sahibi yakalandı.
89 FARKLI İHLALDEN 138 BİN TL CEZA KESİLDİ
Araç sürücülerine 'araçların teknik şartlara uygun olması zorunluluğu', 'araçlara izinsiz işaret, yazı, reklam, ışıklı veya sesli donanım eklenmesi' , 'araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımında belirli şartlara uyulması' maddeleri başta olmak üzere, 89 farklı ihlalden toplam 138 bin 134 lira para cezası kesildi.
Denetimler sırasında modifiye edilmiş 18 araç da trafikten menedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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