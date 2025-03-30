İstanbul'da bayram coşkusu: Camilerde yoğunluk oluştu

AA
Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor...
Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti.
Özellikle İstanbul’un simge yapılarından Sultanahmet Camii, vatandaşların akınına uğradı.
CAMİLERDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
Bayram namazı öncesi okunan Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve tekbirlerle manevi bir atmosfer oluştu.
İstanbul’un dört bir yanından gelenler, tarihi caminin çevresinde adeta bir insan seli oluşturdu.
Bayram namazı sonrası okunan hutbelerde, dayanışma, kardeşlik ve şükretmenin önemi vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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