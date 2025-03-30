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İstanbul'da bayram coşkusu: Camilerde yoğunluk oluştu

İstanbul'da bayram coşkusu: Camilerde yoğunluk oluştu İstanbul'da Ramazan Bayramı heyecanı sabahın erken saatlerinde camilerde yaşandı. Vatandaşlar bayram namazı için başta Sultanahmet Camisi olmak üzere birçok camiye akın etti.