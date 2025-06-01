İstanbul'da bayram öncesi havadan ve karadan denetim

AA

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi, aile ziyaretleri ve tatil için şehir değiştirmeye hazırlanıyor.

Yolculuk planlayanlar nedeniyle trafikte ciddi bir yoğunluk bekleniyor.

Bu yoğunlukla birlikte olası kazaların önüne geçmek amacıyla denetim mekanizmaları da devreye alındı.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde olası olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların emniyetli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla kent genelinde güvenlik ve trafik denetimlerini artırdı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Bu kapsamda yapılan denetimlere helikopter de destek verdi.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen uygulamalarda, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelindeki ana arterler denetlendi.

İHLAL YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA

Mahmutbey gişelerden başlayarak TEM Otoyolu üzerinden İstanbul çıkışına kadar gerçekleştirilen kontrollerde, kural ihlali yapan, hız sınırını aşan sürücüler helikopterle tespit edildi.

Denetimlerde, hatalı oldukları belirlenen sürücüler, kara yolundaki ekiplerce durdurularak cezai işlem uygulandı.