İstanbul'da Çanakkale Zaferi için şiir okurken gözyaşlarına boğuldu

İHA

Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna verdiği destansı mücadelenin simgesi haline gelen Çanakkale Zaferi'nin üstünden tam 110 yıl geçti.

Bu kapsamda, yurdu korumak için canını feda eden askerlerimizi anmak için İstanbul Büyükçekmece'de bir tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, anıta çelenk bırakılması ile devam etti.

ŞİİR OKURKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törende Çanakkale’ye her yıl bisiklet sürerek gidip gelen ekip tarafından getirilen Çanakkale toprağı da zeytin ağacı altına döküldü.

Törende ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Eslem Kuş tarafından gözyaşları ile okunan şiir, duygu dolu anlar yaşattı.

"ŞEHİTLERİMİZİN CANI YANDI"

Törende gözyaşları içinde okuduğu şiirle herkesi duygulandıran ilkokul 4.sınıf öğrencisi Eslem Kuş, "Topluluğu görünce ağlayasım geliyor. Oradaki şehitlerimizin canı yandı, evlatlarından ayrıldılar. Canlarını feda ettiler toprak için. Bunları düşünüyorum." dedi.