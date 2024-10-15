İstanbul'da damada düğün şakası: Tabut kaldırdılar

DHA

Düğünlerde damadın arkadaşları tarafından yapılan şakalar, adeta bir düğün geleneği haline geldi.

Konvoy önüne pişti masası açmak, damada temizlik malzemeleri takmak ve düğünde imalı şarkılar açmak gibi yapılan düğün şakalarına, bu defa yenisi eklendi.

Sarıyer'de Deniz ve Görkem çiftinin düğününde damadın arkadaşları, ilginç bir şaka planladı.

DAMADA TABUTLU ŞAKA

Çiftin nikahı kıyıldıktan sonra takı törenine geçildiği sırada damadın arkadaşları, tabutla düğün salonuna girdi.

Önde damadın 'acı kaybımız' yazılı fotoğrafı, arkasında ise tabutla çiftin yanına gelen grup, alkış eşliğinde tabutu indirdi.

"ACI KAYBIMIZ"

Damadın fotoğrafının yapıştırıldığı cansız mankeni tabuttan çıkartan arkadaşları, düğün hediyesi olarak mankeni damadın yanına yerleştirdi.

"ÇAMAŞIR, BULAŞIK YIKAMAYI NASİP EYLEME"

Ardından mikrofon eline alan damadın arkadaşı, “Görkem kardeşimize çamaşır, bulaşık yıkamayı nasip eyleme, ev işlerinden uzak tut yarabbi. Allah mutlu mesut etsin." diyerek dua etti.

İlginç anlar davetlilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.