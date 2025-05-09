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İHA

Yaklaşan sıcak havalar düğün sezonunu da beraberinde getiriyor.

Hayatlarını birleştiren çiftlerin trafikte de sesleri, oluşturulan konvoylar sebebiyle yükselirken, diğer sürücülere de zorluk yaşatabiliyorlar.

TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GETİRDİLER

İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu için toplanan bir grup, cadde üzerindeki iki şeritte de yavaş ilerleyerek trafik akışını durma noktasına getirdi.

Camlardan sarkan şahıslar ve zikzak yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, aynı yolu kullanan diğer araç sürücülerine adeta zulüm oldu.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 46 BİN TL CEZA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de düğün konvoyunda 'drift' yapan otomobil sürücüsüne 46 bin 392 TL para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten menedildi.