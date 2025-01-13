İstanbul'da durakta durmayan metrobüsün önünü kestiler

İHA

İstanbul'da ulaşımda yaşanan sorunlara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Birçok kez seyir halindeyken yanan metrobüsler, bu defa durakları pas geçerek yolcuları almadı.

DURAĞI PAS GEÇTİ

Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, Beylikdüzü-Avcılar istikametinde bulunan metrobüs durağında beklemeye başladı.

Bu esnada çok sayıda metrobüs iddiaya göre durağı pas geçti.

METROBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİLER

Duruma sinirlenen yolcular, metrobüsün geçmesine izin vermedi.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.