İstanbul'da durakta durmayan metrobüsün önünü kestiler

İHA
İstanbul'da ulaşımda yaşanan sorunlara her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Birçok kez seyir halindeyken yanan metrobüsler, bu defa durakları pas geçerek yolcuları almadı.
DURAĞI PAS GEÇTİ
Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, Beylikdüzü-Avcılar istikametinde bulunan metrobüs durağında beklemeye başladı.
Bu esnada çok sayıda metrobüs iddiaya göre durağı pas geçti.
METROBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİLER
Duruma sinirlenen yolcular, metrobüsün geçmesine izin vermedi.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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