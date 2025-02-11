İstanbul'da eğitime ara: Öğrenciler tatili kar topu savaşıyla kutladı

İHA

İstanbul'da yazdan kalma günlerin ardından sıcak hava yerini kar yağışlarına bıraktı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ancak yoğun kar yağışı, bazı ilçelerde trafiği ve sosyal yaşamı olumsuz etkiledi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yağışın yoğun olduğu ve bu nedenle ulaşımda aksaklıkların yaşandığı Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçelerine okullar tatil edildi.

Tatil haberi en çok öğrencileri sevindirdi.

TATİL HABERİNİ KAR TOPU SAVAŞIYLA KUTLADILAR

Arnavutköy'de kar yağışı sırasında okulda olan çocuklar, tatil haberini coşkuyla karşıladı.

Kaymakamlığın kararı sonrası okuldan çıkan çocuklar, kar topu oynayarak eğlenceli görüntüler oluşturdu.

O anlar kameraya yansıdı.