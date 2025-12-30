İstanbul'da fırtına etkili olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak hava durumu raporunu duyurdu.

Buna göre yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava, İstanbul'da da fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üç deniz için fırtına uyarısı yaptı. Buna göre Marmara, Karadeniz, kıyı Ege'de şiddetli fırtına görülecek.

RÜZGARIN HIZI 75 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgarın hızı saatte 75 kilometreye kadar ulaşacak.

İstanbul Valiliği de Marmara Denizi'nde görülecek fırtına için İstanbulluları uyardı.

ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Açıklamada "Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir.

Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

KAR YAĞIŞINA BİR GÜN ARA

Yurdun birçok noktasında etkisini gösteren kar yağışı ise bugün ara verecek. Ancak yarın yağışların etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların ardından ise kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.