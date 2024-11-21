İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama

AA

İstanbul'da beklenen fırtına, sabah saatlerinde kendini hissettirmeye başladı.

Fırtına ilk etkisini deniz ulaşımına yaptı.

14 SEFER YAPILAMADI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü'nde (BUDO) toplam 14 sefer yapılamadı.

Alınan bilgiye göre, kentte yapılması planlanan Şehir Hatları'nda 4, İDO ve BUDO'da ise beşer sefer, elverişsiz hava durumu dolayısıyla iptal edildi.

İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında icra edilen seferlerde ise herhangi bir aksamanın yaşanmadığı bildirildi.