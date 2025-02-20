İstanbul'da kar: Belgrad Ormanı havadan görüntülendi

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da birçok ilçede dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi.
Şehrin tamamı dün sabah saatlerinden bu yana kar yağışının etkisi altında.
Aralıklarla yağan kar özellikle şehrin yüksek kesimlerinde beyaz bir örtü oluşturdu.
BELGRAD KAR ALTINDA
Etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında Belgrad Ormanı beyaza büründü.
Belgrad Ormanı, lapa lapa yağan karla kaplandı. Aralıklı kar yağışının devam ettiği bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Kar manzarası havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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