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İstanbul'da kar: Belgrad Ormanı havadan görüntülendi

İstanbul'da kar: Belgrad Ormanı havadan görüntülendi İstanbul’da dün etkisini gösteren ve sabah saatlerinden itibaren de aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Belgrad Ormanı beyaza büründü.