İstanbul'da karavan işgali! Kartal ve Maltepe sahilinde yer kalmadı Karavan parkı için ücret ödemek istemeyen karavan sahipleri, Kartal ve Maltepe sahilini mesken tutmaya başladı.

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İHA

İstanbul'da karavan otoparkına ücret ödemek istemeyen karavan sahipleri, diğer sürücüleri canından bezdirdi.

Karavancılar, Kartal ve Maltepe sahilinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan alanda ücretsiz konaklayarak, diğer sürücülerin park etmelerine müsaade etmiyor.

Konaklamaların çoğalmasıyla, park alanında araçları için boş yer bulamayan sürücüler ise duruma tepki gösterdi.

Bu durumdan etkilenen araç sürücüleri, yer bulmakta zorlanınca sorunların çözülmesi için yetkililere karavanların kaldırılması için seslendi.

"Karavanlardan şikayetçiyiz"

Sahilde karavanlardan dolayı aracını park edemeyen sürücü Abdullah Tokgöz, "Karavanların buraya park nedeni ücretsiz olması, park ücreti ödememek için buraya park ediyorlar. Burası Adalar'a bakıyor sadece kahve içmek için gelip gidenler var veya arkadaşlarıyla oturmak için gelip gidiyor.

Diğer aracını park etmek isteyenler ise hiçbir faaliyette bulunamıyor. Hiçbir yetkili de buna müdahale etmiyor. On iki ay boyunca bu karavanlar burada. Şikayetçiyiz ve bunun yasası neyse uygulanmalı." diye konuştu.

"Araçlarımızı koyamıyoruz"

Sahilde karavan parkından şikayetçi olan sürücü Adem Güneş, "Bu konudan rahatsızım, ben de bir yere ulaşmaya çalışıyorum bu konu hakkında. Araçlarımızı koyamıyoruz." dedi.

Öte yandan sahilde, otopark alanına koyulan karavanlar havadan görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)