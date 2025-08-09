İstanbul'da mağaza açılışımda 'indirim' izdihamı Sultangazi'de bir mağazanın açılışa özel yaptığı indirimler izdihama yol açtı. Yüzlerce vatandaşın indirimli ürünlerden alabilmek için mağazaya akın etmesiyle arbede yaşanırken, içeri giremeyenler kepenkleri yumruklayarak tepki gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.