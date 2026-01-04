İstanbul'da metrobüs, lodos sırasında köprüden geçmeye çalışan motosikletlilere siper oldu

- İstanbul'da şiddetli lodos, motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı.
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs şoförü, yavaşlayarak motosikletlilere siper oldu.
- O anlar kameralara yansırken, sürücüler korna çalarak teşekkür etti.
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.
Yer yer saatte 85 kilometreyi şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerinin imdadına metrobüs şoförü yetişti.
METROBÜS, MOTOSİKLETLİLERE ADETA SİPER OLDU
Köprü üzerinden geçen metrobüs şoförü yavaşlayarak motosiklet sürücülerine adeta siper oldu.
O anlar araç kameralarına saniye saniye yansıdı.
Köprüyü geçen motosiklet sürücüleri, metrobüs şoförüne korna çalarak teşekkür etti.