İstanbul'da metrobüs, lodos sırasında köprüden geçmeye çalışan motosikletlilere siper oldu İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle zor anlar yaşayan motosiklet sürücülerine metrobüs şoförü kalkan oldu. Köprü üzerinden geçen metrobüsün motosikletlilere yardım eli uzattığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.