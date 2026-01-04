Abone ol: Google News

İstanbul'da metrobüs, lodos sırasında köprüden geçmeye çalışan motosikletlilere siper oldu

İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle zor anlar yaşayan motosiklet sürücülerine metrobüs şoförü kalkan oldu. Köprü üzerinden geçen metrobüsün motosikletlilere yardım eli uzattığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 14:44
  • İstanbul'da şiddetli lodos, motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı.
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs şoförü, yavaşlayarak motosikletlilere siper oldu.
  • O anlar kameralara yansırken, sürücüler korna çalarak teşekkür etti.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.

Yer yer saatte 85 kilometreyi şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerinin imdadına metrobüs şoförü yetişti.

METROBÜS, MOTOSİKLETLİLERE ADETA SİPER OLDU

Köprü üzerinden geçen metrobüs şoförü yavaşlayarak motosiklet sürücülerine adeta siper oldu.

O anlar araç kameralarına saniye saniye yansıdı.

Köprüyü geçen motosiklet sürücüleri, metrobüs şoförüne korna çalarak teşekkür etti.

