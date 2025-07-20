İstanbul'da sıcak hava etkisini gösterdi: Vatandaşlar Menekşe Plajı'na akın etti

Sıcak havalar yurdun dört bir yanında hissediliyor.

Termometrelerin en yüksek olduğu illerden biri de İstanbul.

SAHİLLERDE YOĞUNLUK

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular, güneşli havayla birlikte sahillere akın etti.

En çok tercih edilen noktalardan biri olan Menekşe Plajı'nda yoğunluk oluştu.

SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİRDİLER

Sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi.

Kimileri yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkarırken, bazıları çimlere serdikleri örtülerde aileleriyle piknik yaptı.

GÖLGEYİ TERCİH EDENLER OLDU

Çocuklar, kumda ve suda oynayarak keyifli zaman geçirdi.

Gölgelik alanları tercih eden bazı ziyaretçiler ise kamp çadırı kurarak dinlenmeyi seçti.

KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sıcak havaların başlamasıyla birlikte yaklaşık 1 aydır plajda kurdukları çadırlarda kalan Fatma ve Gülşah isimli vatandaşlar, yaz sonuna kadar burada kalmayı planladıklarını söyledi.

Menekşe Plajı'ndaki kalabalık havadan görüntülendi.

"EVDE DURULMUYOR, ÇOK SICAK"

Denize girmek için plaja gelen Yılmaz Ulak, "Abilerimle geldim. Hava sıcaklığı 35-40 derece arasında hissettik.

O yüzden denize gelmeyi tercih ettik. Evde durulmuyor, çok sıcak. Bayağı kalabalık var" dedi.

'"BELEDİYE BİZİ DUYSUN"

Ailesiyle plaja gelen Emin Kayseri, "Atlama yeri yok. Çocuklar atlıyor ama taşlar var. Cankurtaranlar atlamamıza izin vermiyor.

Belediye bizi duysun, buraya bir atlama yeri yapsınlar, biz de güvenli şekilde atlayalım" diye konuştu.

"BİZ 1 AYDIR BURADAYIZ"

Yaklaşık 1 aydır ailesiyle birlikte kamp çadırında kalan Gülşah Tamfer, "Bugün hava çok güzel, deniz güzel, güneş güzel. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz" dedi. Çadırda kalan bir diğer isim olan Fatma Yücel ise, “Biz 1 aydır buradayız. İki çadırımız var, kalabalığız.

Eşim, kızım, damadım, ablam ve yeğenimle birlikte kalıyoruz. Çalışanlar akşam geliyor, biz de gündüz denizin keyfini çıkarıyoruz. Tek sıkıntımız tuvaletler, çünkü akşam 22.30'da kapanıyor" ifadelerini kullandı.