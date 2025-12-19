Sürücülerin korkulu rüyası Tersun Dağı'nda kartpostallık görüntüler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğu Karadeniz bölgesini İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya bağlayan en kısa ve en kritik güzergahlardan biri olan Gümüşhane-Şiran karayolu üzerindeki Tersun Dağı Geçidi, kış mevsiminin gelişiyle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü.

2 bin metre rakımda yer alan geçit, kar yağışının ardından ladin ve çam ormanlarıyla kaplı coğrafyasında seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

YOLCULUK GÖRSEL BİR ŞÖLENE DÖNÜŞÜYOR

Kar yağışının ardından kristalize olan ağaç dalları ve bembeyaz örtüyle kaplanan dik yamaçlar, havadan çekilen görüntülerle bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha kanıtladı.

Yol boyunca uzanan köknar ve çam ağaçlarının kar altındaki heybetli duruşu, sürücülere zorlu bir yolculuğun yanında görsel bir huzur da vaat ediyor.

BİR LABİRENTİ ANDIRAN KESKİN VİRAJLARI BULUNUYOR

Tersun Dağı, sadece zorlu rampaları ve keskin virajlarıyla değil, sunduğu panoramik manzaralarla da biliniyor.

Keskin virajları, dik rampaları ve kış aylarında eksik olmayan sisiyle bilinen geçit, karın ardından adeta bir labirenti andırıyor.

DOĞANIN GÜCÜ EŞSİZ MANZARALAR OLUŞTURUYOR

Drone çekimlerine yansıyan görüntülerde, kar altındaki kıvrımlı yolların arasından süzülen araçlar, doğanın gücü karşısındaki mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Bölgedeki ormanlık alanlar, devasa ağaçların dallarındaki kar kütleleriyle kışın tüm görkemini yansıtıyor.

ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR

Görsel güzelliğinin yanı sıra kış aylarında buzlanma ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanma noktasına gelen Tersun Dağı, sürücüler için büyük bir sınav niteliği taşıyor.

Kışın tüm sertliğinin hissedildiği geçitte, Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için 7/24 mesai harcıyor.

TÜNEL İLE GÜVENLİK MAKSİMUM SEVİYEYE ÇIKACAK

Bölge halkı ve yolu aktif kullanan sürücüler, yıllardır dile getirilen 'Tersun Tüneli' projesinin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor.

Tünelin yapılmasıyla birlikte hem can güvenliğinin maksimum seviyeye çıkacağı hem de yakıttan ve zamandan büyük tasarruf sağlanacağı vurgulanıyor.