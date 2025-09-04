İstanbul'da temel kazısı sırasında bina girişi çöktü: Evlerine vinçle girdiler

İstanbul Bahçelievler'de yeniden yapılan binanın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı bina girişinde çökme meydana geldi.
Bina girişinin çökmesiyle daire sakinlerinin binaya giriş yapmaları zorlaştı.
VİNÇLE EVLERİNE GİRDİLER
Bunun üzerine inşaatı yapan şirket vinç çağırdı.
Bir süre bina sakinlerinin vinç yardımı ile evlerine girip çıkmaları sağlandı.
DEMİR VE TAHTALARLA KÖPRÜ YAPTILAR
Daha sonra çalışanlar, demir ve tahtalarla geçici olarak kullanılmak üzere köprü oluşturdu.
Temel çalışması bittikten sonra bina girişinin yeniden yapılacağı öğrenildi.
"BENİM BİNAMA GİRİŞİM BİLE ENGELLENMİŞ VAZİYETTE"
Bina sakini Mehmet Ali Bekşen, şöyle konuştu:
Bitişiğimdeki inşaat alanı, bana bitişik olan arsayı sıfırdan otoparkın kurulumunu yaparak bize vermiş olduğu sıkıntı aleni olarak ortada.
Belediyeye gidip bunun için müracaat ettiğimiz halde mevcut projenin düzeltilmeden fiili olarak inşaata başlanmıştı. Yapılan şikayet üzerine belediyenin bütün ekiplerinin burada gözlemledikleri halde benim binama girişim bile engellenmiş vaziyette.
"BİNAYA VİNÇLE İNSANLARIN GİRİP ÇIKMASINI SAĞLADILAR"
Şu an bir köprü vaziyetinde yapılan bina girişim mevcut. Bu şekilde binaya girme imkanım var, başka türlü binaya giriş mevzu kalkmıştır.
Temel kazma mevzusunda toprak kaydı, kaymadan önce tedbiri alınabilirdi ama tedbir alınmadan bilinçli bir şekilde yapılmış oldu. Binaya vinçle insanların girip çıkmasını sağladılar. Şu anda da bitmiş olan bir köprü var.