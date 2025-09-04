İstanbul'da temel kazısı sırasında bina girişi çöktü: Evlerine vinçle girdiler

İstanbul Bahçelievler'de yeniden yapılan binanın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı bina girişinde çökme meydana geldi.

Bina girişinin çökmesiyle daire sakinlerinin binaya giriş yapmaları zorlaştı.

VİNÇLE EVLERİNE GİRDİLER

Bunun üzerine inşaatı yapan şirket vinç çağırdı.

Bir süre bina sakinlerinin vinç yardımı ile evlerine girip çıkmaları sağlandı.

DEMİR VE TAHTALARLA KÖPRÜ YAPTILAR

Daha sonra çalışanlar, demir ve tahtalarla geçici olarak kullanılmak üzere köprü oluşturdu.

Temel çalışması bittikten sonra bina girişinin yeniden yapılacağı öğrenildi.

"BENİM BİNAMA GİRİŞİM BİLE ENGELLENMİŞ VAZİYETTE"

Bina sakini Mehmet Ali Bekşen, şöyle konuştu:

Bitişiğimdeki inşaat alanı, bana bitişik olan arsayı sıfırdan otoparkın kurulumunu yaparak bize vermiş olduğu sıkıntı aleni olarak ortada.



Belediyeye gidip bunun için müracaat ettiğimiz halde mevcut projenin düzeltilmeden fiili olarak inşaata başlanmıştı. Yapılan şikayet üzerine belediyenin bütün ekiplerinin burada gözlemledikleri halde benim binama girişim bile engellenmiş vaziyette.

"BİNAYA VİNÇLE İNSANLARIN GİRİP ÇIKMASINI SAĞLADILAR"