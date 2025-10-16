İstanbul'da tezgah açamayınca pazar yerine bırakılan aracı el birliğiyle kaldırdılar

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Şirintepe Mahallesi'nde her salı günü kurulan semt pazarına tezgah açmaya gelen pazarcılar, kendilerine tahsis edilen alana bir otomobilin park ettiğini gördü.

Çevrede yapılan araştırmalara rağmen otomobilin sahibi bulunamadı.

EL BİRLİĞİYLE KALDIRIP PARK ETTİLER

Zabıta memurlarının çabası da sonuç vermeyince pazarcılar, otomobili kendileri çekmeye çalıştı.

Yan duran aracın jantlarına halat geçiren pazarcılar, hep birlikte otomobili çekmeye başladı.

Otomobili pazarın bulunduğu sokaktan karşı kaldırıma geçiren pazarcılar daha sonra park etti.

ARACI ÇEKİNCE HERKES TEZGAHININ BAŞINA GEÇTİ

Önce ittirerek ardından da halatla çekerek aracı korunaklı bir yere alan pazarcılar, daha sonra tezgahlarının başına geçti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.