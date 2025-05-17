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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından, geceden itibaren yağmur etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da aralıklarla devam eden yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bahçelievler'de bulunan bir apartmanın bodrum katını su bastı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

İstanbul'da hafta sonu olmasına rağmen yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı.

Zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle, Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yakaya geçişlerde araçlar güçlükle ilerliyor, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor.

BAŞAKŞEHİR, BAHÇELİEVLER VE BAKIRKÖY'DE ETKİLİ

Yağış, Avrupa Yakası'nda özellikle Başakşehir, Bahçelievler ve Bakırköy'de etkisini gösterdi.

İstiklal Caddesi'nde sağanağa yakalananlar apartman girişlerine sığınırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Galata Köprüsü'nde ise bazı vatandaşlar, balık tutmaya devam etti.

BAZI İLÇELERDE SİS ETKİLİ OLDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde ve bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

BAHÇELİEVLER'DE BODRUM KATINI SU BASTI

Öte yandan, Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katını su bastı.

İhbar üzerine su basan daireye gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, inceleme yaptı. İncelemenin ardından apartman çevresinde onarım çalışması başlatıldı.

BİNANIN İSTİNAT DUVARI DEPREMDE ZARAR GÖRDÜ

Su basan dairenin sahibi Mehmet Elmas, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından apartmanın istinat duvarının zarar gördüğünü anlattı.

Belediye ekiplerinin çalışmasının bazı sebeplerle yarım kaldığını dile getiren Elmas, "Bugünkü yağışla birlikte zarar gören duvardan sızan su evi bastı." dedi.