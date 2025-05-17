İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

İstanbul'da yağmur yağdığı zaman trafik yoğunluğu da artıyor.
İstanbul'un bazı bölgelerinde görülen yağışlar nedeniyle kentteki trafik yoğunluğu yollardakilere zor anlar yaşatıyor.
Basın Ekspres Yolu Güneşli ayrımı ve D-100 kara yolunda görülen trafik yoğunluğu, Haliç ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor
TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'ndeki trafik kazası sonucu bir şerit trafiğe kapatıldı.
ARALIKLI YAĞAN YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU
Kentin bazı bölgelerinde gün içinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerliyor.
Basın Ekspres Yolu Güneşli ayrımı ve D-100 kara yolunda görülen trafik yoğunluğu, Haliç ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.
Edirne istikametinde ise Şişli, Zeytinburnu, Bahçelievler, Avcılar ile Beylikdüzü'nde araçlar trafikte güçlükle ilerliyor. D-100 kara yolundaki yoğunluktan dolayı sürücüler ara sokakları kullanıyor.
TEM Otoyolu'nda, Gaziosmanpaşa ile Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu gözlemleniyor.
ANA ARTERLER ÜZERİNDE TRAFİK KAZALARI
Ana arterler üzerindeki trafik kazaları da yağışlar nedeniyle aksayan trafik yoğunluğunu artırıyor.
TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'ndeki trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANAN YOLLAR VE BÖLGELER
Basın Ekspres Yolu (Güneşli ayrımı)
D-100 Karayolu
Haliç Köprüsü ve çevresi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
TEM Otoyolu
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Akşemsettin Viyadüğü
YOĞUNLUK YAŞANAN İLÇELER
Şişli
Zeytinburnu
Bahçelievler
Avcılar
Beylikdüzü
Gaziosmanpaşa
Kağıthane
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