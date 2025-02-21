İHA
İstanbul'da iki gündür etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza boyadı.
Yağışın yoğunlaşmasıyla bazı yollar buz tuttu.
Kaygan zeminde ilerlemekte zorluk çeken sürücüler, yolda kaldı.
Bayrampaşa ilçesinde de trafiğe çıkan bir polis aracı, kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemedi.
POLİS ARACINI İTTİLER
Yolda kalan polis aracına vatandaşlar yardım etti.
Vatandaşların polis aracını gitmesi için ittiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
MEMURLARLA KAR TOPU OYNADI
Öte yandan Bayrampaşa’da sokak ortasında vatandaş ve polis memurlarının kar topu oynadığı anlar, renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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