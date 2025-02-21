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İstanbul'da yolda kalan polis aracına vatandaşlardan müdahale

İstanbul'da yolda kalan polis aracına vatandaşlardan müdahale Bayrampaşa’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışında yolda kalan polis aracını, vatandaşlar iterek kurtardı. O anlar sonrası vatandaşlar ve polis arasında başlayan kar topu savaşı kameralara yansıdı.