İstanbul'daki türbeler listesi: İlçe ilçe İstanbul türbeleri

- İstanbul, İslam medeniyetine ev sahipliği yapmış birçok önemli şahsiyetin türbelerinin bulunduğu bir şehirdir.
- İstanbul'daki türbeler, ziyaretçilere manevi bağlar kurma, ibret alma ve dua etme bilincini kazandırır.
- Bu içerik, İstanbul'daki türbeleri ilçe bazında düzenli ve anlaşılır bir şekilde sunar.
Türbe ziyareti, İslam kültüründe manevî bağ kurma, geçmişte yaşamış salih kulları ve büyük zatları hayırla anma amacıyla yapılan önemli bir gelenektir.
Dinimizde türbelerden bir beklenti içine girmek doğru görülmemekle birlikte; bu ziyaretler, kişiye ölümü hatırlatma, ibret alma ve dua etme bilinci kazandırır.
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) kabir ziyaretini teşvik eden hadisleri de, bu ziyaretlerin ibadet bilincini güçlendiren bir yönü olduğunu göstermektedir.
İstanbul ise asırlar boyunca İslam medeniyetine merkezlik etmiş; sahabelerden padişahlara, âlimlerden evliyalara kadar birçok önemli ismin türbesine ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle türbe ziyareti yapmak isteyenlerin İstanbul’daki türbeleri ilçe ilçe araştırması oldukça yaygındır.
Bu içerikte, İstanbul’daki önemli türbeleri ilçe ilçe listeleyerek; ziyaret etmek isteyenler için düzenli, anlaşılır ve rehber niteliğinde bir kaynak hazırladık.
İşte, İstanbul'daki türbeler...
İSTANBUL'DAKİ TÜM TÜRBELERİN LİSTESİ 2025
- Abdurrahman Paşa Türbesi
- Adile Sultan Türbesi
- Ahmed Buhari Türbesi (Unkapanı)
- Ahmed Cevad Paşa Türbesi
- Aşık Paşa Türbesi
- Ayn’ül Hayat Türbesi
- Aziz Mahmud Hüdai Türbesi
- Baba Cafer Türbesi
- Bala Süleyman Ağa Türbesi
- Bayram Paşa Türbesi
- Benlizade Ahmet Reşit Efendi Türbesi
- Beşir Ağa Türbesi
- Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi
- Bulak Mustafa Paşa Türbesi
- Cedid Havatin Türbesi
- Cennet Mehmet Efendi Türbesi
- Cerrah Paşa Türbesi
- Davut Paşa Türbesi
- Defterdar Mahmut Efendi Türbesi
- Destari Mustafa Paşa Türbesi
- Eyüp Sultan Türbesi
- Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi
- Ebu’l Vefa Türbesi
- Ekmekçi Ahmed Paşa Türbesi
- Emir Ahmed Buhari Türbesi
- Fatma Sultan Türbesi
- Ferhad Paşa Türbesi
- Nişancı Feridun Paşa Türbesi
- Gazanfer Ağa Türbesi
- Nişancı Mehmet Paşa Türbesi
- Gülbahar Hatun Türbesi
- Gülüştü Valide Sultan Türbesi
- Gülnuş Valide Sultan Türbesi
- Güzelce Ali Paşa Türbesi
- Doğancı Ahmet Paşa Türbesi
- Hatice Turhan Sultan Türbesi
- Hatice Sultan Türbesi
- Hafsa Ayşe Sultan Türbesi
- Hamdullah el-Ensari Türbesi
- Halil Paşa Türbesi
- Hattat Mustafa Rakım Türbesi
- Havatin Türbesi
- Hekimoğlu Ali Paşa Türbesi
- Hubbi Hatun Türbesi
- Hürrem Sultan Türbesi
- Hüsrev Paşa Türbesi (Eyüp)
- Hüsrev Paşa Türbesi (Fatih)
- İskender Paşa Türbesi
- Kara Ahmet Paşa Türbesi
- Karaca Ahmed Türbesi
- Keçecizade Fuad Paşa Türbesi
- Kesikbaş Hüseyin Ağa Türbesi
- Kılıç Ali Paşa Türbesi
- Koca Sinan Paşa Türbesi
- Köprülü Mehmed Paşa Türbesi
- Kuyucu Murad Paşa Türbesi
- Lala Mustafa Paşa Türbesi
- Lohusa Sultan Türbesi
- Mahmud Nedim Paşa Türbesi
- Mahmud Paşa Türbesi
- Mehmet Ağa Türbesi
- Mehmet Vusuli Efendi Türbesi
- Merkez Efendi Türbesi
- Mihrişah Valide Sultan Türbesi
- Mimar Sinan Türbesi
- Mir-i Miran Mehmed Ağa Türbesi
- Muhammed el-Ensari Türbesi
- Mustafa Ağa Türbesi
- Mustafa Reşit Paşa Türbesi
- Nakkaş Hasan Paşa Türbesi
- Nakşidil Valide Sultan Türbesi
- Nevfidan Kadın Türbesi
- Nişancı Hamza Paşa (At Mezarı) Türbesi
- Nişancı Mehmed Paşa Türbesi
- Nureddin Cerrahi Türbesi
- Nur-u Osmaniye Türbesi
- Oğlanlar (Olanlar) Türbesi
- Pertev Paşa Türbesi
- Pertevniyal Valide Sultan Türbesi
- Pir Ahmed Edirnevi Türbesi
- Piyale Paşa Türbesi
- Prens Sabahattin Türbesi
- Ragıp Mehmet Paşa Türbesi
- Ramazan Efendi Türbesi
- Rumi Mehmed Paşa Türbesi
- Rüstem Paşa Türbesi
- Safiye Sultan Türbesi
- Sancaktar Hayrettin Paşa Türbesi
- Selçuk Sultan Türbesi
- Seyyid-i Velayet Türbesi
- Siyavuş Paşa Türbesi
- Sokullu Mehmet Paşa Türbesi
- Sultan Abdülmecid Türbesi
- Sultan I. Abdülhamid Türbesi
- Sultan I. Ahmed Türbesi
- Kanuni Sultan Süleyman Türbesi
- Sultan II. Bayezid Türbesi
- Sultan II. Mahmud Türbesi
- Fatih Sultan Mehmed Türbesi
- Sultan III. Mustafa Türbesi
- Sultan V. Mehmet Reşat Türbesi
- Sümbül Efendi Türbesi
- Şah Sultan Türbesi
- Şehzade Mahmud Türbesi
- Şehzade Mehmed Türbesi
- Şehzadeler ve Kadınlar Türbesi
- Şehzadeler Türbesi
- Şemsi Ahmet Paşa Türbesi
- Şeyh Mustafa Devati Türbesi
- Turabi Baba Türbesi
- Üryanizade Esat Efendi Türbesi
- Yahya Efendi Türbesi
- Ya Vedud Türbesi
- Yavuz Sultan Selim Türbesi
- Yenikapı Mevlevihanesi Türbesi
- Zeynep Sultan – Kamil Paşa Türbesi
- Zal Mahmud Paşa Türbesi
- Galip Dede Türbesi
- Halet Efendi Türbesi
- Sultan II. Selim Türbesi
- Sultan III. Murat Türbesi
- Sultan III. Mehmet Türbesi
- Sultan I. Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi