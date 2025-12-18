İstanbul'daki türbeler listesi: İlçe ilçe İstanbul türbeleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türbe ziyareti, İslam kültüründe manevî bağ kurma, geçmişte yaşamış salih kulları ve büyük zatları hayırla anma amacıyla yapılan önemli bir gelenektir.

Dinimizde türbelerden bir beklenti içine girmek doğru görülmemekle birlikte; bu ziyaretler, kişiye ölümü hatırlatma, ibret alma ve dua etme bilinci kazandırır.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) kabir ziyaretini teşvik eden hadisleri de, bu ziyaretlerin ibadet bilincini güçlendiren bir yönü olduğunu göstermektedir.

İstanbul ise asırlar boyunca İslam medeniyetine merkezlik etmiş; sahabelerden padişahlara, âlimlerden evliyalara kadar birçok önemli ismin türbesine ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle türbe ziyareti yapmak isteyenlerin İstanbul’daki türbeleri ilçe ilçe araştırması oldukça yaygındır.

Bu içerikte, İstanbul’daki önemli türbeleri ilçe ilçe listeleyerek; ziyaret etmek isteyenler için düzenli, anlaşılır ve rehber niteliğinde bir kaynak hazırladık.

İşte, İstanbul'daki türbeler...

İSTANBUL'DAKİ TÜM TÜRBELERİN LİSTESİ 2025

Abdurrahman Paşa Türbesi

Adile Sultan Türbesi

Ahmed Buhari Türbesi (Unkapanı)

Ahmed Cevad Paşa Türbesi

Aşık Paşa Türbesi

Ayn’ül Hayat Türbesi

Aziz Mahmud Hüdai Türbesi

Baba Cafer Türbesi

Bala Süleyman Ağa Türbesi

Bayram Paşa Türbesi

Benlizade Ahmet Reşit Efendi Türbesi

Beşir Ağa Türbesi

Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi

Bulak Mustafa Paşa Türbesi

Cedid Havatin Türbesi

Cennet Mehmet Efendi Türbesi

Cerrah Paşa Türbesi

Davut Paşa Türbesi

Defterdar Mahmut Efendi Türbesi

Destari Mustafa Paşa Türbesi

Eyüp Sultan Türbesi

Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi

Ebu’l Vefa Türbesi

Ekmekçi Ahmed Paşa Türbesi

Emir Ahmed Buhari Türbesi

Fatma Sultan Türbesi

Ferhad Paşa Türbesi

Nişancı Feridun Paşa Türbesi

Gazanfer Ağa Türbesi

Nişancı Mehmet Paşa Türbesi

Gülbahar Hatun Türbesi

Gülüştü Valide Sultan Türbesi

Gülnuş Valide Sultan Türbesi

Güzelce Ali Paşa Türbesi

Doğancı Ahmet Paşa Türbesi

Hatice Turhan Sultan Türbesi

Hatice Sultan Türbesi

Hafsa Ayşe Sultan Türbesi

Hamdullah el-Ensari Türbesi

Halil Paşa Türbesi

Hattat Mustafa Rakım Türbesi

Havatin Türbesi

Hekimoğlu Ali Paşa Türbesi

Hubbi Hatun Türbesi

Hürrem Sultan Türbesi

Hüsrev Paşa Türbesi (Eyüp)

Hüsrev Paşa Türbesi (Fatih)

İskender Paşa Türbesi

Kara Ahmet Paşa Türbesi

Karaca Ahmed Türbesi

Keçecizade Fuad Paşa Türbesi

Kesikbaş Hüseyin Ağa Türbesi

Kılıç Ali Paşa Türbesi

Koca Sinan Paşa Türbesi

Köprülü Mehmed Paşa Türbesi

Kuyucu Murad Paşa Türbesi

Lala Mustafa Paşa Türbesi

Lohusa Sultan Türbesi

Mahmud Nedim Paşa Türbesi

Mahmud Paşa Türbesi

Mehmet Ağa Türbesi

Mehmet Vusuli Efendi Türbesi

Merkez Efendi Türbesi

Mihrişah Valide Sultan Türbesi

Mimar Sinan Türbesi

Mir-i Miran Mehmed Ağa Türbesi

Muhammed el-Ensari Türbesi

Mustafa Ağa Türbesi

Mustafa Reşit Paşa Türbesi

Nakkaş Hasan Paşa Türbesi

Nakşidil Valide Sultan Türbesi

Nevfidan Kadın Türbesi

Nişancı Hamza Paşa (At Mezarı) Türbesi

Nişancı Mehmed Paşa Türbesi

Nureddin Cerrahi Türbesi

Nur-u Osmaniye Türbesi

Oğlanlar (Olanlar) Türbesi

Pertev Paşa Türbesi

Pertevniyal Valide Sultan Türbesi

Pir Ahmed Edirnevi Türbesi

Piyale Paşa Türbesi

Prens Sabahattin Türbesi

Ragıp Mehmet Paşa Türbesi

Ramazan Efendi Türbesi

Rumi Mehmed Paşa Türbesi

Rüstem Paşa Türbesi

Safiye Sultan Türbesi

Sancaktar Hayrettin Paşa Türbesi

Selçuk Sultan Türbesi

Seyyid-i Velayet Türbesi

Siyavuş Paşa Türbesi

Sokullu Mehmet Paşa Türbesi

Sultan Abdülmecid Türbesi

Sultan I. Abdülhamid Türbesi

Sultan I. Ahmed Türbesi

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi

Sultan II. Bayezid Türbesi

Sultan II. Mahmud Türbesi

Fatih Sultan Mehmed Türbesi

Sultan III. Mustafa Türbesi

Sultan V. Mehmet Reşat Türbesi

Sümbül Efendi Türbesi

Şah Sultan Türbesi

Şehzade Mahmud Türbesi

Şehzade Mehmed Türbesi

Şehzadeler ve Kadınlar Türbesi

Şehzadeler Türbesi

Şemsi Ahmet Paşa Türbesi

Şeyh Mustafa Devati Türbesi

Turabi Baba Türbesi

Üryanizade Esat Efendi Türbesi

Yahya Efendi Türbesi

Ya Vedud Türbesi

Yavuz Sultan Selim Türbesi

Yenikapı Mevlevihanesi Türbesi

Zeynep Sultan – Kamil Paşa Türbesi

Zal Mahmud Paşa Türbesi

Galip Dede Türbesi

Halet Efendi Türbesi

Sultan II. Selim Türbesi

Sultan III. Murat Türbesi

Sultan III. Mehmet Türbesi