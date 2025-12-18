Sıfır Atık Hareketi, “Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları” ile yerelden ulusala yayılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel bir çevre vizyonuna dönüşen Sıfır Atık Hareketi, Türkiye genelinde yerelden ulusala yayılan çalıştaylar aracılığıyla güçlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Sıfır Atık Vakfı tarafından Muğla Valiliği himayelerinde; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları – Muğla Çalıştayı Sonuç Konferansı”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konferansa; Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere kamu, üniversite, yerel yönetim temsilcileri, STK'lar, öğrenciler ve çok sayıda çevre gönüllüsünü katıldı.

20 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen “Muğla Sıfır Atık Çalıştayı” sürecinde kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi dünyası, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak aklıyla geliştirilen politika önerileri ve iyi uygulama örnekleri kamuoyuyla paylaşıldı. Muğla’nın doğal mirasını korumaya yönelik stratejik yol haritası, vizyoner bir çerçevede ele alındı.

ORTAK AKIL, YEREL DÖNÜŞÜM VE UYGULANABİLİR ÇÖZÜMLER

“Yerelden Ulusala Sıfır Atık” temasıyla yürütülen “Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları”nın Muğla ayağında; gıda israfının önlenmesi, belediye hizmetleri, turizm kaynaklı atıklar, denizel atıklar, doğal alanların korunması ve sürdürülebilir tüketim başta olmak üzere 10 farklı tematik alanda çalışma masaları oluşturuldu.

Çalıştay sürecinde geliştirilen çözüm önerileri, "Muğla Çalıştayı Sonuç Konferansı"nda Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat'ın "Muğla Sıfır Atık Hedef Belgesi" sunumu sonrası detaylı bir biçimde ele alınarak uygulanabilirlik ve iş birliği mekanizmaları açısından değerlendirildi.

Konferans, atık yönetimi alanında kurumlar arası koordinasyonu güçlendiren, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sunan önemli bir paylaşım ve değerlendirme platformu oldu.

“MUĞLA’DA TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR MODEL BAŞLIYOR”

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla’nın sıfır atık sürecinde öncü bir rol üstlendiğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

Muğla için ‘ne yapabiliriz?’ sorusunu tüm paydaşlarla birlikte ele aldık. Sayın Valimizin çevre konusundaki hassasiyeti ve liderliğinde, sıfır atık çalışmalarını tek çatı altında toplayacak özel bir kurulun kurulacak olması son derece kıymetlidir. Bu yaklaşım, Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşımaktadır.



Vakfımızın kurucusu Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde Türkiye’de başlatılan Sıfır Atık Hareketi bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir vizyona dönüşmüştür. Bizler, Türkiye’de 86 milyonun; dünyada 7 milyardan fazla insanın vakfıyız. Muğla’da çocuklarımız, gençlerimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmeye kararlıyız.

“SIFIR ATIK, GÜÇLÜ BİR STRATEJİK TERCİHTİR”

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sıfır atık yaklaşımının aynı zamanda stratejik bir kalkınma tercihi olduğuna dikkat çekti. Akbıyık, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Ormanlarımızı, denizlerimizi ve biyolojik çeşitliliğimizi korumak zorundayız. Amacımız yalnızca sorunları tespit etmek değil, kalıcı ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturmaktır. Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, Türkiye’nin dünyaya sunduğu güçlü bir vizyondur. Bu vizyonla hem kaynaklarımızı koruyor hem de çevre bilinci yüksek bir nesil yetiştiriyoruz.

“SIFIR ATIK BİR ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜDÜR”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimiyle sınırlı olmadığını belirterek, bunun toplumsal bir dönüşüm süreci olduğunun altını çizdi:

Aşırı tüketim alışkanlıkları iklim krizini derinleştiriyor. Sıfır Atık Hareketi, Türkiye’yi sürdürülebilirlik politikalarında dünyada öncü ülkeler arasına taşımıştır. Bu yaklaşım, çevresel duyarlılığın ötesinde, gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız ortak sorumluluğun somut bir ifadesidir.

“BU DOĞA MİRASI HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın coğrafi büyüklüğüne ve taşıdığı çevresel sorumluluğa dikkat çekerek şunları söyledi:

Muğla, İstanbul’un yaklaşık 2,5 katı büyüklüğünde bir yüzölçümüne sahip. Nüfusumuz daha az olsa da bu durum bize çok büyük bir doğa mirası ve aynı zamanda ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Sadece kurumlar değil; 1 milyon Muğlalı ve kentimize gelen 8 milyon turist bu doğayı korumakla mükelleftir. Sayın Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık vizyonu, ülkemizin gelecek yüzyıllarına yön verecek tarihi bir adımdır.

İYİ ÖRNEK UYGULAMALARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konferans kapsamında, Muğla’da sıfır atık alanında hayata geçirilen iyi örnek uygulamaları kamuoyuyla paylaşıldı; kamu ve özel sektörde başarılı çalışmalar yürüten kurum ve paydaşlara ödülleri takdim edildi. Ayrıca, Muğla’nın öne çıkan sıfır atık uygulamalarının yer aldığı sergi alanı katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

GELECEĞE YÖNELİK ORTAK KARARLILIK

“Muğla Çalıştayı Sonuç Konferansı”, Muğla’nın sahip olduğu eşsiz biyolojik çeşitliliğin korunması, sıfır atık modelinin turizm başta olmak üzere tüm sektörlere entegre edilmesi ve yerel düzeyde sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması yönünde güçlü bir ortak kararlılıkla tamamlandı.

“Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları” kapsamında ortaya konan bu çıktılar, Türkiye’nin çevre, iklim ve kaynak verimliliği vizyonuna önemli katkılar sunarken; Muğla, sıfır atık alanında örnek bir yerel dönüşüm modeli olarak öne çıktı.

SIFIR ATIK VİZYONU, TÜRKİYE’NİN YEŞİL GELECEĞİNE YÖN VERİYOR

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde şekillenen Sıfır Atık vizyonu; yerelden ulusala yayılan bu yeni modelle birlikte, çevre yönetiminde veriye dayalı, katılımcı ve sürekli izlenen bir yapıya kavuşuyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen “Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları” modeli; her ilin kendi özgün koşullarına göre sıfır atık hedeflerini belirlemesini, bu hedeflerin düzenli olarak izlenmesini ve güncellenmesini amaçlıyor.

“Muğla Çalıştayı Sonuç Konferansı” ile birlikte, sıfır atık yaklaşımı yalnızca bir çevre politikası değil; aynı zamanda iklimle uyumlu kalkınma, toplumsal dönüşüm ve kaynak verimliliği odaklı bir yönetim modeli olarak kurumsallaşma yolunda önemli bir aşamaya ulaşıyor.

Muğla’da başlatılan bu süreç, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin 81 ilinde uygulanarak; Sıfır Atık Hareketi’nin küresel ölçekte örnek gösterilen bir dönüşüm modeli olarak güçlenmesine katkı sağlayacak.