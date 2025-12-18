Nar kırma günü ne zaman, nasıl yapılır? 2025 Nar kırma ritüeli...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antik Yunan, Hristiyanlık ve İslam...

Üçü için de nar oldukça kıymetli, değer bahşedilen bir meyve.

Hatta; Kur'an-ı Kerim'de, Enam Suresi 99 ile 141. sureleri ve Rahman Suresi 68. ayette olmak üzere nardan üç yerde bahsedilir.

Nar kırma ritüeli de, bu meyvenin simgelediği bolluk ve bereketten faydalanmak için gündeme gelmiştir.

Aralık ayında trendlere giren nar kırma geleneği için ayrıntıları anlattık.

İşte, tarihi ve uygulamanız gerekenler...

NAR KIRMA GÜNÜ NE ZAMAN 2025

Nar kırma ritüeli, takvimler 21 Aralık'ı gösterdiğinde gerçekleştirilir.

Günün ilk saatlerinde bir poşet içine koyarak evinizin ya da işyerinizin eşiğinde kırabilirsiniz.

NAR NASIL KIRILIR

İri, olgun bir nar seçin ve poşetin içine atın.

Kapı eşiğinde narı sağ elle tutun ve yere doğru tek hamlede atarak kırın.

Narın dağılması önemlidir; ne kadar çok dağılırsa, o kadar bereket geleceğine inanılır.

Dağılan taneler bir süre yerde bırakılır. Ardından toplanır veya kuşlara bırakılır.