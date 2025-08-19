İstanbullu hazırlan: Yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı.

Buna göre, yeni haftada hava sıcaklıklarında değişiklik olmayacak ancak yağmur yüzünü de gösterecek.

Özellikle aşırı sıcak hava etkisinde kurak günler geçiren Trakya'ya yağmur geliyor.

HANGİ BÖLGELER YAĞMUR ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün Trakya ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Çankırı, Samsun ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İSTANBUL'DA SAĞANK İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteorolojinin son tahminlerine göre; İstanbul'da gece saatlerinde sağanak geçişleri olacak.

Megakentteki sağanak geçişleri çarşamba sabahının ilk ışıklarına kadar etkili olmaya devam edecek.

HAVA SICAKLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.