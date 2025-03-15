İstanbulluların sıcak havada deniz keyfi

AA & Ensonhaber

İstanbul'da hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerine çıkarak yazı anımsatan bir atmosfer oluşturdu. Hafta sonu, şehri saran güzel hava ile birlikte pek çok vatandaş, dışarı çıkarak sahillerde ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti.

GENCİ YAŞLISI, SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Özellikle Menekşe Plajı, güneşin ısındığı bu güzel günde yoğun ilgi gördü. Kumsalda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkaranlar, banklarda oturup huzurlu bir şekilde dinlenenler ve denize girerek serinleyenler bir arada görüntülendi. Çocuklar ise kumlarla oyunlar oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi. Sahil boyunca bisiklet sürenler ve koşanlar da doğal güzelliklerle iç içe olmanın keyfini sürdü.

İSTANBULLULAR, PARKLARI DOLDURDU

Sıcak havanın etkisiyle İstanbul'un parkları da dolup taşarken, birçok kişi ağaç gölgesinde kitap okuyarak veya arkadaşlarıyla sohbet ederek zamanı geçirdi. Bu güzel hafta sonu, İstanbullular için adeta bir yaz molası gibi geçti.