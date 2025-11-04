İstatistikler şaşırttı: Arabada bu şarkıları dinlemek kaza riskini artırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya merkezli karşılaştırma platformu Compare the Market, sürücüler için en riskli pop şarkılarını belirlemek amacıyla dikkat çekici bir araştırmaya imza attı.

Araştırmaya göre yüksek tempolu (120 BPM üzeri), enerjik ve dans edilebilir parçalar sürücünün ritim odaklı davranmasına neden olarak dikkat süresini azaltabiliyor.

Platform, Spotify API analiz aracını kullanarak popüler şarkıların BPM (dakikadaki vuruş sayısı), enerji seviyesi, dans edilebilirlik ve ses yüksekliği gibi parametrelerini test etti.

Sonuçlar, bazı şarkıların sürüş sırasında dikkati dağıtarak kaza riskini artırabileceğini gösterdi.

İşte sürüş sırasında tehlike yaratabilecek dikkat dağıtan 10 şarkı:

ARABA KULLANIRKEN DİKKAT DAĞITAN 10 ŞARKI

1- O-Zone – Dragostea din Tei: %78,76

2- Jay-Z – Empire State of Mind: %78,37

3- Siyah Gözlü Bezelye – Pump It: %77,80

4- Michael Jackson – Bir Şeye Başlamak istiyorum: %77,11

5- Meghan Trainor – O Bas Hakkında Her Şey: %76,59

6- Jessie J – Fiyat Etiketi: %76,46

7- Lus Fonsi – Despacito (Remiks): %76,39

8- DJ Ötzi – Hey Baby (Radyo Mix): %76,36

9- Bruno Mars – Tembel Şarkı: %76,26

10- Michael Jackson – Beat It: %76,13

Kaynak: Power98fm